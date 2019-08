FdI, Giammusso si congratula con Pogliese per la nomina a coordinatore

"Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni a Salvo Pogliese per la nomina a coordinatore regionale per la Sicilia orientale di Fratelli d'Italia. Con questa nomina si apre una nuova fase del partito a cui abbiamo scelto di aderire ufficialmente l'11 luglio scorso".

Con queste parole Massimiliano Giammusso, sindaco di Gravina di Catania e presidente del movimento politico culturale Avanguardia, commenta la notizia del nuovo importante incarico politico assegnato dalla dirigenza nazionale a Salvo Pogliese.

"Ringraziamo il presidente Giorgia Meloni per l'attenzione dimostrata nei confronti della nostra comunità politica e territoriale, con questa scelta, il partito, in Sicilia, diventa di fatto il punto di riferimento per il centrodestra. Questa nuova fase, siamo certi, segnerà l'inizio di una riorganizzazione generale del partito capace di attrarre ancora più consensi, a partire da tanti esponenti politici che sono espressione autentica dei territori di riferimento".