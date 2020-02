Fdl Sicilia, Pogliese e Cannella: "Centrodestra in Sicilia si riunisca in vista del voto"

"È auspicabile che la coalizione di centrodestra in Sicilia si riunisca al più presto per trovare sintesi efficaci ai progetti di rilancio dell’azione politico amministrativa dei Comuni dove si voterà il prossimo 24 maggio". Lo dichiarano Salvo Pogliese e Giampiero Cannella, coordinatori regionali di Fratelli d'Italia per la Sicilia orientale e occidentale.

"Per questo sono da evitare in ogni modo fughe in avanti che non aiutano lo sviluppo di un’azione politica unitaria e vincente. Ogni componente politica si assuma la responsabilità di contribuire a creare le migliori condizioni per un confronto che deve essere imminente, sereno e leale per sostenere l’unitarietà della compagine in ogni provincia della Sicilia", concludono.