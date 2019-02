Finanziaria, Razza a Catania: "Dimissioni di Musumeci? Fantasie"

L'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, commenta l'approvazione della legge finanziaria siciliana e i rumors sulle possibili dimissioni del presidente Nello Musumeci. "Abbiamo approvato il documento in tempo record, abbiamo letto le notizie di stampa sorridendo ma non c'è mai stata la volontà di fare un passio in dietro", ha spiegato Razza