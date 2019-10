"Fontana di Proserpina nel degrado: puliamola noi consiglieri!"

La bellissima opera realizzata da Moschetti, nel 1904 e una delle più grandi dell'isola, si trova nel degrado e nella sporcizia. La fontana di Prosperpina, infatti, collocata vicino alla stazione ferroviaria è spesso vittima dell'inciviltà delle persone.

A denunciarlo è anche il consigliere di Forza Italia della prima municipalità Giuseppe Buglio: "Da settimane la fontana è in stato di abbandono. Così ho proposto, in consiglio di municipalità, di andarla a pulire personalmente noi esponenti consiliari perché non e possibile che un monumento che rappresenta un biglietto da visita per i tanti turisti che arrivano sia in queste condizioni".

"I turisti che arrivano scattano foto e video a una bellissima fontana che, però, non è in condizioni presentabili e non possiamo permetterlo", conclude il consigliere. Diverse comunque sono state, specie nelle ultime settimane, le operazioni di pulizia e bonifica di alcuni siti della città portate avanti dall'amministrazione comunale.