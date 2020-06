Forza Italia, Agatino Giusti chiede più coesione interna

A seguito dei numerosi comunicati stampa che, nelle ultime settimane, si sono susseguiti e che mostrano conflitti interni e malumori, il consigliere forzista al Comune di Catania Agatino Giusti evidenzia i propri dubbi e incertezze sulle prospettive future. "In un periodo così difficile da un punto di vista economico e sociale serve serenità interna e coesione per poter programmare bene l’attività politica e puntare su progetti e iniziative produttive». Queste le parole di Giusti che continua. «Come membro del gruppo all’interno del Consiglio comunale di Catania e del direttivo provinciale del partito – sostiene il consigliere – spero in un maggior coinvolgimento nelle vicende che stanno caratterizzando il mondo azzurro generando delle inevitabili perplessità sul futuro e delle inevitabili conseguenze negative sugli stimoli e sull’azione politica».

