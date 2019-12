Forza Italia, nasce il gruppo consiliare nella seconda municipalità

Nasce un guppo forzista dentro la seconda municipalità di Catania che racchiude i quartieri di Picanello, Ognina, Barriera e Canalicchio. Lo comporranno i consiglieri di municipio Giacomo Nania, vicino al consigliere comunale FI Giovanni Petralia, e Fabio Lauria, legato invece all'ex consigliere provinciale Massimo Pesce.

"Abbiamo deciso - dichiarano Nania e Laura - di sposare il progetto azzurro a Catania convinti all'intensa aria di rinnovamento diffusa dal coordinatore provinciale di Forza Italia Marco Falcone, impegnato in un'opera lungimirante e concreta di ristrutturazione del partito nel nostro territorio".

"Dopo la rinascita di Forza Italia al Consiglio comunale e la nomina assessoriale di Michele Cristaldi - ha commentato il capogruppo FI a Palazzo degli Elefanti Giovanni Petralia - continuiamo a registrare un trend positivo nelle adesioni al nostro movimento, segnali che fanno bene sperare per il futuro del nostro partito, saldamente ancorato al centrodestra locale, regionale e nazionale. Stiamo dando vita - ha concluso Petralia - a un gruppo coeso e vitale come non mai".

Gallery