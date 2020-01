Forza Italia riunisce gli "stati generali" per ripartire dopo le regionali

"Accogliamo con grande favore ed entusiasmo la decisione del presidente Silvio Berlusconi di riunire, fra la fine di febbraio e il mese di marzo, gli Stati generali di Forza Italia a Napoli. Una scelta che segue i risultati delle ultime elezioni regionali di Calabria ed Emilia Romagna che, pur ribadendo l’indispensabile ruolo del partito azzurro nel centrodestra, hanno indicato la necessità di una riflessione sull'assetto organizzativo del partito e sulla nostra proposta politica”.

Lo afferma l’onorevole Marco Falcone, commissario di Forza Italia in provincia di Catania e assessore regionale alle infrastrutture in Sicilia. “Siamo pronti a raccogliere l’invito di Berlusconi a scendere ancora in campo convinti, infatti, che se Forza Italia darà spazio al movimentismo, alle forze fresche e ancorate ai territori, saprà essere un partito capace di superare le difficoltà riflesse in alcune magre percentuali. Vanno in tale direzione - prosegue Falcone - iniziative come i gazebo nelle periferie di Catania, avviati oggi dai consiglieri comunali forzisti di Palazzo degli Elefanti, cui rivolgiamo un convinto plauso”. “Riallacciando il dialogo con i cittadini e ceti produttivi, portando al centro del dibattito politico nazionale la nostra ricetta liberale e popolare per cambiare l’Italia - conclude Falcone - per Forza Italia potranno aprirsi grandi margini di crescita”.