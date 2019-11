Lollobrigida (Fdl): "Italiani prendono a schiaffi Pd e M5S"

"Questi del Pd e de M5S che sono al governo fanno solo danni. E' ridicolo che due forze politiche che si sono combattute, insultate e dette di tutto con parole che non oso ripetere, oggi provino a governare insieme raccontando che lo fanno nell'interesse degli italiani. La verità è nell'interesse delle loro poltrone, l'unica cosa a cui tengono". Lo ha detto Francesco Lollobrigida, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, intervistato dall'Adnkronos a Catania nel giorno conclusivo della manifestazione 'MuovitItalia'. "Ogni giorno che passa - aggiunge- creano nuovi danni a questa nostra nazione che ha bisogno di lavoro. Il lavoro si crea rilanciando l'impresa e non sostenendo provvedimenti utili solo a buttare soldi degli italiani, magari presi a prestito, che non portano alla crescita strutturale e infrastrutturale del Paese". "Pagheremo i ritardi - evidenzia- Lollobrigida- cui ci stanno condannando queste persone".

Secondo l'esponente di punta del partito di Giorgia Meloni "tutto può accelerare la fine di questo esecutivo. Gli italiani, tutte le volte che con il voto ne hanno la possibilità - continua- prendono a schiaffi la sinistra e cinquestelle provando a scacciarli. Per ora non ci sono riusciti e l'Emilia Romagna sia un altro passo importante non solo per votare il miglior governo per la propria regione ma anche per dare la possibilità agli altri italiani di tornare liberi". In merito infine al ruolo di Forza Italia dentro la coalizione di centrodestra, Lollobrigida osserva che "sul piano nazionale abbiamo grandi capacità di aver rappresentato nelle regioni il buon governo. Sul piano internazionale c'è qualcosa che ci divide, tra i partiti che compongono il centrodestra". "Crediamo - sottolinea- che ci debba essere una piattaforma chiara degli impegni che vengono presi e ci deve essere l'impegno prioritario e pregiudiziale all'alleanza che mai, ne' Forza Italia e ne' la Lega, sogneranno di allearsi con i pezzi della sinistra, come fatto con Pd e CinqueStelle". "Chiariti questi aspetti - conclude Lollobrigida- credo che attraverso questa coalizione nazionale potremmo non solo battere la sinistra, ma questo non è l'aspetto più importante, ma dare agli italiani un futuro migliore".