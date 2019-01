La Lega nomina Franco Muscia coordinatore di San Michele di Ganzaria

Prosegue il radicamento della Lega in provincia di Catania. È Franco Muscia il coordinatore cittadino della Lega di San Michele di Ganzaria. Ad annunziarlo Anastasio Carrà, coordinatore provinciale della Lega per gli Enti Locali. "Sono un sostenitore ed un elettore della Lega sin dal 2004 - dice Muscia - questo nuovo incarico - aggiunge - non può che inorgoglirmi e mi spinge ad impegnarmi ancora di più. Spero in questo mio ruolo, di poter portare all'attenzione del governo nazionale le gravi problematiche che vessano il nostro territorio, sopratutto nel settore agricolo".