Fratelli d'Italia, Emanuele Mirabella nominato responsabile regionale pari opportunità e famiglia

Emanuele Mirabella è il nuovo responsabile regionale per la Sicilia orientale del dipartimento “Pari opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili” di Fratelli d'Italia. La nomina è arrivata dalla responsabile nazionale senatrice Isabella Rauti d'intesa con il coordinatore regionale Salvo Pogliese. “Sarà per me un onore e un dovere morale impegnarmi per far crescere questa grande famiglia, anche e soprattutto trattando temi di importanza centrale come la tutela della famiglia e dei valori non negoziabili. Questa nomina a responsabile regionale Sicilia orientale del Dipartimento Pari Opportunità, Famiglia e valori non negoziabili mi riempie d’orgoglio e mi stimola a lavorare ancora più duramente per la mia comunità”, ha commentato Mirabella. “I temi legati alle nostre radici, alla nostra storia e alla nostra tradizione stanno alla base del mio e del nostro impegno politico e sociale: da questi dobbiamo ripartire. Ringrazio di vero cuore per la fiducia, il nostro presidente Giorgia Meloni, la nostra responsabile nazionale senatrice Isabella Rauti, il mio coordinatore regionale Salvo Pogliese e quello provinciale Alberto Cardillo. Voglio inoltre rivolgere un ringraziamento particolare e personale per la vicinanza umana fatta di militanza e amicizia al mio sindaco Massimiliano Giammusso, all’assessore regionale Manlio Messina e all’onorevole Carolina Varchi”.

