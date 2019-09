Il consigliere Dario Grasso passa al griuppo "Insieme si può"

Il consigliere comunale Dario Grasso, eletto alle scorse elezioni amministrative 2018 nella lista Forza Italia e poi approdato al gruppo misto in seguito allo scioglimento causato dal ritiro del simbolo ad opera del commissario provinciale forzista, sceglie di aderire al gruppo consiliare "Insieme si può".

Il gruppo, nato a febbraio 2019,è formato dai consiglieri comunali Agatino Giusti, Salvo Di Salvo e Giovanni Petralia e da ben 5 consiglieri di municipalità: Gianluca Guarrera, Angelo Marchese, Salvo Rapisarda, Manuela Mammana e Giacomo Nania. Ha ottenuto grande visibilità durante le scorse elezioni europee per il sostegno fornito al candidato Giuseppe Milazzo, eletto in Forza Italia. "Alla base della mia scelta - dichiara il consigliere- vi è la volontà di entrare a far parte di un gruppo nuovo, condividendo l'idea di un progetto civico basato su una visione politica centrista d'ispirazione moderata" afferma Grasso. Lontano dalle vecchie ideologie politiche di palazzo e di segreteria, Insieme si può e' basato sulla consapevolezza di dover semplicemente pensare ad avviare nuovi progetti politici utili per i cittadini catanesi comuni, fondando ogni attività su una cooperazione continua e su una comunicazione del tutto trasparente. Mi unisco in tale percorso a dei colleghi che stimo già da tempo e con i quali condivido un rapporto di amicizia e fiducia che indubbiamente precede il rapporto di collaborazione politica"