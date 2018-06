Il vicepremier Matteo Salvini a Catania, sarà presente Salvo Pogliese

Tour siciliano per il neo vicepresidente del consiglio e ministro dell'Interno Matteo Salvini domenica prossima. Il leader della Lega domani alle 12.30 sarà a Catania per una conferenza stampa sulle prosssime amministrative all'hotel Mercure Excelsior hotel di piazza Giovanni Verga. Saranno presenti il commissario della Lega in Sicilia, senatore Stefano Candiani e il candidato sindaco di Catania, Salvo Pogliese. Nella sua giornata dedicata all'isola Salvini, secondo quanto si apprende, sarà anche a Maletto, nel Catanese, e a seguire a Messina e Siracusa. La giornata siciliana si concluderà a Modica, nel Ragusano.