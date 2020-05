Roghi in Sicilia, Marano (M5S): "Perché non si pianifica campagna anti incendio?"

La deputata regionale del Movimento Cinque Stelle Jose Marano è intervenuta sui recenti roghi che si sono sviluppati tra il palermitano e il messinesse chiedendo al governo regionale la ragione dei ritardi per l'avvio delle campagne di messa in sicurezza per la prevenzione degli incendi.

"La Sicilia torna a bruciare, complice il forte scirocco di questi giorni – dice Marano – e come ogni anno assistiamo al medesimo scenario: ettari ed ettari di verde a fuoco e sicurezza dei siciliani ad altissimo rischio. Eppure lo scorso febbraio avevo chiesto ufficialmente, tramite una interrogazione, l'avvio anticipato delle campagne anti incendio per farci trovare pronti in vista dell'innalzamento delle temperature. Avevo chiesto all'assessore all'Agricoltura di dare seguito alle promesse fatte sull’utilizzo degli operai della forestale che sono 22mila, di cui la maggior parte precari con contratti che prevedono il loro impiego per 151 giornate l’anno, a 101 giornate e a 78 giornate annue. È inconcepibile che i lavoratori vengano chiamati ad agire per l’antincendio solamente a giugno! Tra l'altro l'anticipo non comporterebbe costi economici ulteriori per la Regione: è soltanto questione di programmazione".

"Dobbiamo difendere la nostra terra ma per farlo serve lungimiranza e una buona politica in grado di prevenire i problemi e che non si limiti a piangere, ex post, sul latte versato", ha concluso Marano.