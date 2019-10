Il 5 Stelle propongono al comune il progetto "Inps per tutti"

La fase sperimentale del progetto “Inps per tutti” è già partita ufficialmente in alcune città, tra cui non figura ancora Catania. L’iniziativa del Movimento 5 Stelle, nata per favorire l’integrazione sociale e contrastare la povertà, mira a facilitare l’accesso alle prestazioni assistenziali e previdenziali per le fasce più deboli della popolazione.

Obiettivo del progetto è raggiungere i cittadini più svantaggiati nei luoghi in cui risiedono e fornire loro supporto, servizi più accessibili e prestazioni concrete, creando appositi infopoint e raccogliendo le relative domande in perfetta coerenza con quanto previsto dalle norme in materia di Reddito di cittadinanza e di pensioni.

“Ci è sembrato che questa iniziativa centrasse in pieno uno dei nostri valori originari. Per questo abbiamo chiesto al sindaco di impegnare l'amministrazione ad aderire, affinché nessuno debba più restare ai margini. E' un progetto - dice la capogruppo Adorno - che porterà, proprio nei luoghi in cui vivono le fasce più disagiate, quelle informazioni, che altrimenti rischierebbero di non arrivare, relative alle misure di sostegno al reddito, in primo luogo il reddito di cittadinanza, che tanta dignità e fiducia ha già restituito ai più deboli.”