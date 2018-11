Istigazione alla corruzione, arriva la sospensione per il sindaco Calanna

Dopo l'arresto e la disposizione dei domiciliari, il prefetto di Catania ha disposto questo pomeriggio la sospensione di Graziano Calanna dalla carica di primo cittadino del Comune di Bronte.

"La sospensione - si legge nel comunicato della prefettura - è stata accertata a seguito della comunicazione alla prefettura dell'applicazione della misura restrittiva in esecuzione dell'ordinanza del gip del Tribunale di Catania, che ha disposto gli arresti domiciliari per il reato di istigazione alla corruzione".

Corruzione e gare truccate, arrestati sindaco di Bronte e Francesco Russo Morosoli

„ La decisione del giudice per le indagini preliminari si è basata sulle indagini compiute dalla Guardia di Finanza e disposte dalla procura della Repubblica. Calanna, sindaco eletto tra le file del Partito Democratico, è stato coinvolto in relazione alla richiesta di utilità corruttive indebite per procedere all’affidamento ad un’impresa privata della gestione della manutenzione e sfruttamento dell’energia elettrica prodotta dall’acquedotto comunale di Bronte.

“