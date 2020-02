Italia Viva, costituito gruppo consiliare ad Aci Sant’Antonio

Si è costituito oggi il gruppo consiliare di Italia Viva al Comune di Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania. Durante un conferenza stampa, svoltasi questa mattina a Palazzo Cantarella, il sindaco Santo Caruso, l’assessore Antonio Scuderi e i consiglieri comunali Salvatore Conti, Fabrizio Maccarone, Salvatore Sorbello e Rosario Pappalardo hanno annunciato l’adesione alla formazione politica di Matteo Renzi. Alla conferenza stampa hanno partecipato la senatrice Valeria Sudano, il parlamentare regionale Luca Sammartino e il coordinatore provinciale di Catania Puccio La Rosa. "Ho seguito dall'inizio la formazione di Italia Viva - ha spiegato il sindaco Caruso -, quindi la mia è una naturale convergenza che rappresenta un ulteriore step all'interno di un percorso politico che porto avanti da anni. Sono convinto che la buona cura della res publica sia una delle forme più alte di servizio agli altri che si possa offrire, e credo che questo partito, che da subito ha mostrato attenzione a tematiche di enorme rilievo per il Paese, sia la risposta migliore alle istanze della gente". "La mia adesione, del Sindaco, dei Consiglieri Conti, Maccarone, Pappalardo e Sorbello - ha affermato l’assessore Scuderi - rappresentano il fermento di questa terra e il fatto che si abbia una visione unitaria. Sono certo che questo sia l'inizio di un percorso importante non solo per noi, ma per l'intero territorio”. “Questa adesione - sottolineano i consiglieri - non romperà gli equilibri in Consiglio. Ci riconosciamo in Luca Sammartino e Valeria Sudano. Italia Viva rappresenta il cambiamento di cui c'è bisogno in questo momento". "Il fatto che oggi siamo qui - ha commentato La Rosa - e che siamo in tanti, e che in molti altri luoghi d'Italia sta avvenendo la stessa cosa, significa che Italia Viva è il partito dei territori. E le persone che sono qui, come altrove, formano una rappresentanza consapevole, capace, in grado di recepire le istanze dei territori”.