Italia Viva, Valeria Sudano: "Anche in Sicilia grande fermento"

"In Sicilia, attorno ad Italia Viva, c'è grande fermento ed entusiasmo. Sono giorni che da tutte le province siciliane riceviamo tantissime richieste di adesioni. Ne sono felice". Con queste parole inizia la nota della senatrice catanese Valeria Sudano che commenta questa prima fase del partito nato a seguito della fuoriuscita dal Pd dell'ex premier Matteo Renzi.

"E' il segno del ritrovato interesse per la politica che Italia Viva sta interpretando e per il progetto di Matteo Renzi che anche in Sicilia deve poggiarsi su basi solide - continua la Sudano - perché per la nostra terra il lavoro da fare è tanto. Ringrazio tutti quelli che ci stanno contattando a cui voglio dire che dopo la Leopolda, nella quale presenteremo il simbolo e il manifesto politico del nuovo partito, partirà ufficialmente la macchina organizzativa anche in Sicilia".