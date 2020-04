Italia Viva: "Sospensione zone blu in via Umberto per la fase due"

I consiglieri di Italia Viva - Giuseppe Gelsomino, Francesca Ricotta e Mario Tomasello - hanno chiesto ufficialmente all'amministrazione una sospensione delle zone blu in via Umberto in prospettiva dell'avvio della fase 2 dell'emergenza.

"Una problematica di rilievo riguarda la via Umberto - sottolineano i consiglieri renziani - che trovandosi nel centro storico, è sede di innumerevoli negozi e rappresenta una porzione importante della parte commerciale della città.

Occorre considerare la ridotta larghezza della via, nella quale insistono la corsia bus e ciclabile, la carreggiata a senso unico per il flusso veicolare, nonché le aree adibite a strisce blu per il parcheggio. Così dal momento che nella “fase 2”, i negozi, posti uno accanto all’altro, dovranno consentire l’ingresso nel proprio locale a pochi clienti per volta, sarà inevitabile che all’esterno si creeranno delle file, che non potranno essere contenute dalle ridotte dimensioni dei marciapiede e che per legge è imposta una distanza minima di 1,5 metri fra gli i clienti in attesa".

"Quindi - aggiunge Italia Viva - per evitare che i commercianti possano subire una riduzione del numero dei clienti, a causa del poco spazio a loro disposizione non potendo rispettare le distanze previste, con un conseguente danno economico abbiamo chiesto al sindaco di emanare una ordinanza che disponga l’eliminazione degli stalli blu in via Umberto, riservandone alcuni per i residenti ed i portatori di handicap, utilizzando lo spazio che si recupera per consentire ai clienti di disporsi in fila, in attesa di entrare nel negozio". I consiglieri hanno precisato che si tratta di una soluzione limitata in questo periodo di emergenza, per ripristinare quanto cambiato, allorché le condizioni lo permetteranno.