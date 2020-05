Conterranei bloccati all'estero, Suriano (M5S): "Governo intervenga per consentire rientro"

La deputata del Movimento Cinque Stelle Simona Suriano è intervenuta sul tema degli italiani rimasti bloccati all'estero durante la pandemia e ha presentato, cofirmando un'interrogazione, una richiesta al governo – in particolare al ministro degli Esteri e al ministro delle Infrastrutture – affinché possano essere garantiti i rimpatri.



"Nelle ultime settimane - dice Suriano - sono svariate le richieste di aiuto e le petizioni sottoscritte dai nostri connazionali rimasti all'estero. In questo periodo di emergenza le tariffe dei voli internazionali sono alle stelle e, altresì, parecchi voli sono stati cancellati proprio a ridosso della partenza. In quest'ultimo caso c'è la beffa per gli italiani all'estero di aver sborsato migliaia di euro senza la possibilità di poter ottenere un rimborso".



"Il meccanismo Europeo di Protezione Civile per il rimpatrio dei connazionali all'estero prevede che esso possa essere attivato solamente per Paesi in cui non esiste opzione commerciale di rientro. Il governo italiano, in collaborazione con gli altri Paesi membri, ha fatto rientrare già 75mila connazionali da circa 111 Paesi. Adesso, in attesa di ritornare alla normalità grazie anche ai corridoi europei di mobilità, occorre dare risposte ad altri 7mila connazionali che chiedono di tornare e abbiamo chiesto al governo se vi siano indennizzi per i concittadini che hanno dovuto affrontare spese fuori mercato per rientrare in Italia e quali azioni intende adottare il governo per sanzionare e censurare i comportamenti scorretti delle compagnie aeree o agenzie intermediarie che in momento di difficoltà hanno approfittato e continuano ad approfittare della necessità dei nostri connazionali vendendogli biglietti a prezzi esosi per voli che con molta probabilità non verranno mai effettuati", ha concluso la deputata.