L'unione monarchica si compiace per il nuovo incarico di Salvo Pogliese

L’Unione Monarchica Italiana - Regione Siciliana, nell’apprendere che il Sindaco di Catania, On. Salvo Pogliese è stato nominato coordinatore regionale per la Sicilia orientale di Fratelli d’Italia , esprime tutto il proprio compiacimento ed augura al sindaco buon lavoro. Le incontestabili doti aggregative di Salvo Pogliese unite al mutamento rapido degli scenari politici fanno di Fratelli d’Italia un movimento che farà del radicamento nel territorio la sua forza. Contro ogni tipo di sinistra da quella estrema a quella moderata a quella pentastellata il centrodestra di cui FdI è parte essenziale ha da oggi un’arma in più.