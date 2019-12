La catanese Guglielmino tra i portavoce di +Europa in Sicilia

Ci sarà anche la catanese Chiara Guglielmino a comporre la triade dei portavoce regionali di +Europa per organizzare e promuovere l'iniziativa politica del partito.

“Una triade under 40 e a maggioranza femminile che rilancia anche in Sicilia l’attività di strutturazione che il partito nazionale ha lanciato in tutta italia, territorio per territorio per irrobustire il fronte liberal democratico che vede in +Europa il pilastro di partenza della costruzione dell’alternativa a questo Governo nazionale e ai sovranisti“, recita una nota diramata dal partito europeista.

Con Manuela Quadrante e Alessandro De Leo l'etnea Chiara Guglielmino comporrà la triade che rappresenterà +Europa nell'isola. Esperto contabile, guida naturalistica è già consigliere comunale è fondatrice del Centro Ascolto per le Donne.

Inoltre si è ufficialmente insediato il coordinamento regionale che avrà il compito di coadiuvare il lavoro dei portavoce. Ne fanno parte: Cesare Mattaliano, Giulio Cusumano, Nino Tuzzolino, Leonardo Canto, Fabio Pernice, Maria Saeli, Monica Bracco, Salvatore Tarantolo, Palmira Mancuso, Chiara Guglielmino, Luigi di Perna, Giovanni Brachitta, Alessandro de Leo, Manuela Quadrante, Riccardo Galioto.



“Un coordinamento fresco, giovane e dinamico, con il segretario nazionale Benedetto della Vedova - afferma Fabrizio Ferrandelli, referente isolano di +Europa - abbiamo scelto di puntare su giovani amministratori locali, sulle competenze e sulla freschezza del messaggio. Un giusto bilanciamento tra esperienza nel territorio e nuove leadership .“