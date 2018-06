Le proposte della Lega per un fisco più leggero

Sala gremita all'hotel Nettuno di Catania per ascoltare le proposte economiche della Lega oggetto del contratto di governo. Relatori dell'evento organizzato da Fabio Cantarella, assessore designato in giunta a Catania da Salvo Pogliese in quota Lega, e dal medico Maurizio Ferro, sono stati il prof. Alberto Bagnai, economista e senatore della Lega, e Stefano Candiani, commissario del partito in Sicilia da un paio di mesi. A moderare il commercialista catanese Massimo Consoli. Un dibattito aperto al pubblico nel corso del quale cittadini e professionisti hanno condiviso le difficoltà create dal fisco. I relatori hanno illustrato il meccanismo della flat tax, ''ma anche - dice la Lega - un altro interessante e atteso punto del contratto di governo: la pace fiscale che interessa in particolar modo tutti coloro che hanno dichiarato dei redditi ma poi non sono riusciti a pagare le tasse a cause dell'insostenibile pressione fiscale. In chiusura dei lavori è intervenuto anche il candidato sindaco di Catania ed europarlamentare Salvo Pogliese che, rimanendo in tema, ha parlato delle serie difficoltà, tra cui l'abusivismo, con cui debbono fare i conti i commercianti catanesi e ha esposto una serie di iniziative con le quali da sindaco intenderà tutelare e rilanciare il commercio, il turismo e l'edilizia catanese