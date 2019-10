La lettera ai dipendenti dell'ex dirigente: "Non prestate il fianco ai guadagni illegittimi"

Una missiva particolarmente "curiosa" inviata dall'ingegnere Biagio Bisignani ai dipendenti dell'Urbanistica. Come abbiamo già raccontato dopo la mannaia del Cofsel che non ha concesso al Comune di prorogare i contratti a tempo determinato dei dirigenti sono stati parecchi quelli che hanno dovuto "abbandonare" il posto a Palazzo degli Elefanti.

Bisignani quindi ha scritto un saluto ai suoi "ragazzi", così come li chiama nella missiva con regolare numero di protocollo, raccomandando loro di non farsi "ricattare dai colleghi" e di non "prestare il fianco a facili guadagni illegittimi".

Passaggi parecchio significativi specie in un settore così delicato e che ha lavorato per il nuovo piano regolatore. A rendere pubblica la missiva è stato il Movimento Cinque Stelle che l'ha definita "curiosa, al limite del ridicolo".

"Cosa vuole farci intendere? - chiede il gruppo dei pentastellati - A chi si riferisce? Ci piacerebbe capire se il professore è a conoscenza di "presunti peccati" veniali commessi da qualche giovane spavaldo e se ha denunciato alle autorità competenti".

"Perché, se ha le prove, la letterina con le raccomandazioni è una mera presa in giro, che potrebbe offendere e urtare la sensibilità dei "ragazzi" che forse, da decenni, lottano quotidianamente per imporre un modello virtuoso e trasparente all'interno dell'amministrazione. Insomma, fare di tutta un'erba un fascio non ha senso. Denunciare alle autorità competenti è un ottimo esempio per educare questi "ragazzi"!", conclude la nota.

