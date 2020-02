Licodia Eubea, inaugurato il circolo di Fratelli d’Italia

È stato inaugurato a Licodia Eubea il circolo di Fratelli d’Italia. L’inaugurazione del circolo, intitolato a Giorgio Almirante, storico segretario del Movimento sociale italiano, è avvenuta alla presenza di Salvo Pogliese, sindaco di Catania e coordinatore regionale del partito di Giorgia Meloni, e di Davide Brullo, neo coordinatore cittadino. Hanno presenziato anche Massimo Di Grazia, già sindaco di Licodia Eubea, e Vincenzo Li Rosi. Faranno parte del coordinamento cittadino: Massimo Di Grazia, Vincenzo Li Rosi, Giuseppe Interligi, Vincenzo Failla, Oreste

Tripiciano, Lucia Lauria.



All’inaugurazione del circolo erano inoltre presenti diverse cariche istituzionali, sia del calatino sia

di altre realtà territoriali siciliane, che si sono messe a disposizione della comunità di Licodia Eubea

per collaborare in sinergia. “L’apertura del circolo di Fratelli d’Italia a Licodia Eubea – commenta Davide Brullo,

coordinatore cittadino – segna un felice traguardo, non previsto né prevedibile fino a qualche mese fa. Ringrazio il coordinatore regionale del partito, Salvo Pogliese, per aver presenziato all’inaugurazione. Diamo vita a un circolo aperto a tutte le persone che vogliano ricostruire, senza esclusioni e senza rendite, che metta insieme tradizione e innovazione, che sia una ripartenza nello spirito di quella della destra impregnata di valori il cui scopo è quello di servire il territorio e i cittadini con proposte serie e concrete e con la coerenza che contraddistingue Fratelli d’Italia.

Ringrazio Francesco Ferlito, presidente di Alleanza Universitaria e consigliere comunale di Gravina di Catania, che in questi anni, con stima disponibilità, mi ha accompagnato standomi vicino come un fratello maggiore".



Ha concluso la convention inaugurale Salvo Pogliese, sindaco di Catania e coordinatore regionale del partito, che ha manifestato alla numerosa platea i valori di Fratelli d’Italia e delle persone che lo compongono, esaltando la militanza giovanile ed universitaria che permette di formare uomini (e non già burocrati freddi della politica) che stiano a contatto fra la gente per comprendere le esigenze del territorio, al fine di trovare le soluzioni dei problemi.