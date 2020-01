Lucia Azzolina giura da ministro dell'Istruzione

Lucia Azzolina, 37 anni, è il nuovo ministro dell'Istruzione. Dal 16 settembre 2019 ha ricoperto l'incarico di sottosegretario al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; nel Governo Conte II, è stata designata Ministro dell'Istruzione il 28 dicembre scorso. Nata a Siracusa, ha due lauree e ha superato il concorso a preside. Si è iscritta alla facoltà di filosofia dell'Università di Catania; dopo la laurea triennale ha conseguito quella specialistica in storia della filosofia. Ha poi frequentato la Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), per l'abilitazione all'insegnamento della storia e della filosofia. Superato l'esame finale della SSIS, ha iniziato a insegnare nei licei di La Spezia e Sarzana. Ha conseguito la specializzazione all'insegnamento del sostegno a Pisa. Si è iscritta poi alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia dove si si è laureata nel dicembre del 2013 con una tesi in diritto amministrativo, insegnando contemporaneamente nelle scuole secondarie superiori. Nel gennaio 2014 è passata di ruolo all'I.I.S "Quintino Sella" di Biella. Dopo la laurea in giurisprudenza ha svolto la pratica forense occupandosi di diritto scolastico. Nel maggio 2019 si è classificata tra gli idonei del concorso per dirigente scolastico. Alle elezioni politiche del 2018 è stata candidata alla Camera dei Deputati, nella circoscrizione Piemonte 2, nelle liste del Movimento 5 Stelle nel collegio plurinominale di Verbania-Novara-Vercelli-Biella, non venendo inizialmente eletta. Il 20 marzo 2018, la Corte di Cassazione, in seguito all'esaurimento di candidati dell'M5S in Campania, che risultavano inferiori rispetto ai seggi assegnati, ha assegnato il seggio vacante nella circoscrizione Campania 1 alla Azzolina, che è stata quindi proclamata deputata della XVIII legislatura. E' stata componente della Commissione Cultura istruzione e ricerca della Camera e ha presentato diverse interrogazioni parlamentari.