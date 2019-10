I 5 Stelle chiedono il Lungomare Fest tutto l'anno

l Lungomare Fest è stata un’ottima iniziativa, che ha raccolto un ampio consenso in città. Perché non ripeterlo? Lo propone il gruppo consiliare del M5s, che ha rivolto al sindaco e agli assessori competenti una richiesta ufficiale, prima firmataria Valeria Diana, sottoscritta in modo bipartisan anche da altri consiglieri. “Vista la partecipazione della cittadinanza e la soddisfazione degli operatori commerciali - dice Diana - ci auguriamo che Pogliese accolga la nostra proposta e riproponga l’evento Lungomare Fest, appena concluso, mantenendone la continuità con la cadenza di una domenica al mese.”