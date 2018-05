M5S, il candidato Sindaco: "A Catania voti in cambio di lavoro"

La polemica infuoca sin dalle prime ore del mattino sulla bacheca Facebook di Giovanni Grasso, candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle di Catania. A suscitare la verve del professore questa volta è la prassi del voto di scambio, contro la quale non vengono riservate certamente parole dolci, attaccando - tra gli altri - anche i candidati delle altre liste.

"In molti mi chiedono pareri sugli altri candidati alla carica di sindaco di questa citt - scrive Grasso - Come ho già detto, la mia attenzione è concentrata sull’esposizione ed ampliamento del nostro programma e non sul ‘tiro al piccione’. Parliamo di voti invece. A Catania è prassi consolidata da decenni l’accaparramento di consensi in cambio di favori: un tempo bastava qualche busta di pasta, ricordate? Oggi il voto di scambio si è evoluto: si assicurano posti di lavoro, poltrone, girano soldi sottobanco".

"E’così che si confezionano i ‘pacchetti voto’ - continua - E un programma serio e approfondito per i catanesi? La possibilità di conoscere gli assessori in anticipo e dove e in che modo opereranno? Non pervenuti. Dopo le elezioni, gli eletti con il sistema di ‘io do una cosa a te e tu una a me’ appoggiati da miriadi di liste, interrompono i rapporti con i loro elettori e si limitano a proclami sui media. La loro celebrità torna a galla quando finiscono sulle cronache giudiziarie. Oggi un esercito di 1.200 persone e più, nomi e cognomi spalmati in liste e listerelle sotto simboli variopinti portano acqua al mulino dei soliti noti. Il MoVimento 5 Stelle, si presenta da solo con 60 candidati".

"Come sa chi ci segue, siamo soliti raccontare nel quotidiano cosa facciamo e intendiamo fare a tutti livelli. Ed è quanto realizzeremo a Palazzo degli Elefanti: apriremo sportelli per i cittadini dedicati alle varie problematiche, nessuno resterà più solo. La trasparenza - conclude - il rapporto aperto tra tutti noi, è espressione del nostro simbolo a 5 Stelle. Ma, a proposito: che fine hanno fatto i loghi di Forza Italia e PD? Non ci è pervenuta notizia sull’estinzione dei due partiti. Fenomeno locale di autocombustione?".