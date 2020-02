M5S, Nasca nuovo capogruppo in consiglio

Passaggio di testimone al gruppo consiliare del M5s: in linea con il principio di rotazione del Movimento, Emanuele Nasca subentra a Lidia Adorno nel ruolo di capogruppo. Vicecapogruppo è Valeria Diana.

“Con grande orgoglio ed emozione da oggi sono il capogruppo del M5s al Consiglio comunale di Catania. La mia sarà un'opposizione che non lascerà respiro alla mala gestione di questa città, pur mantenendo il dialogo con chi la ama e vuole vederla crescere. Con fermezza e decisione continuerò, insieme a tutto il gruppo, la battaglia per eliminare gli sprechi e controllare la maggioranza che, ad oggi, non riesce a dare segnali concreti per la città di Catania. Ringrazio Lidia Adorno per aver ricoperto questo ruolo prima di me in modo encomiabile: la strada che ha tracciato sarà perseguita con forza e compattezza” commenta Nasca.