Agricoltura e teatri, Marano (M5S): “Governo Musumeci allo sbaraglio"

La deputata del Movimento Cinque Stelle all’Ars Jose Marano è intervenuta per sottolineare due vicende giudiziarie subite dal governo Musumeci che potrebbero compromettere importanti finanziamenti per l’agricoltura e per i teatri. Nello specifico, si tratta dei fondi destinati ai giovani agricoltori del Psr e dei fondi del Furs per gli enti che fanno produzioni culturali.

“Il governo Musumeci ha dato una prova di dilettantismo unica. Come dà notizia la stampa – spiega Marano – leggiamo che i tribunali amministrativi hanno prima bocciato l’iter burocratico che ha portato alla formazione delle graduatorie per i fondi destinati ai giovani agricoltori dal Psr per un importo di 255 milioni. Il Tar ha clamorosamente stroncato la Regione che aveva modificato, in una fase successiva, la graduatoria inserendo – e quindi illudendo – altri giovani. Ma per i giudici occorre utilizzare la prima, e più ristretta graduatoria e sono state evidenziate, nel dispositivo, i mancati controlli e i mancati accertamenti da parte della Regione. Non vogliamo immaginare in che modo siano state stilate le altre graduatorie: si tratta di un precedente gravissimo e che adombra pesanti sospetti”.

“Una figura terribile per l’immagine della burocrazia regionale e una batosta per molti cittadini – prosegue Marano – alla quale si aggiunge il blocco, a causa di un ricorso, della ripartizione dei fondi del Furs destinati ai teatri e agli enti culturali. Un blocco che si potrebbe protrarre anche per un anno e che mortifica tanti enti in difficoltà, proprio come il Teatro Massimo Bellini di Catania che è l’unico ente a totale finanziamento regionale. Il fondo di 561 mila per il teatro catanese quindi è congelato, per non parlare degli altri teatri come il Massimo di Palermo e il Vittorio Emanuele di Messina che attendevano complessivamente somme cospicue".