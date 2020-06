Anche a Catania il centrodestra in piazza contro il governo

Anche a Catania il centrodestra, tra mascherine e distanze, è sceso in piazza. Di certo non c'è stata la stessa "unità" che si è vista a Roma dove alla testa del lungo tricolore vi erano i leader Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Infatti le varie formazioni della destra etnea hanno manifestato in maniera diversa, e in momenti differenti, il loro dissenso al governo Conte.

I leghisti in mattinata hanno inscenato un flash mob a piazza Stesicoro con i mano dei cartelli con il tricolore e altri che rivendicavano alcune storiche battaglie del Carroccio come lo stop alle cartelle, la pace fiscale, la richiesta di burocrazia zero e di maggior potere da parte dei sindaci. Pare che per questioni di capienza della piazza si sia scelto di manifestare in momenti separati e così Fratelli d'Italia, con alcuni esponenti anche di Forza Italia, è andata in piazza nel pomeriggio a partire dalle 16.

Presenti, tra gli altri, il sindaco Salvo Pogliese, l'assessore regionale Manlio Messina, il deputato regionale Gaetano Galvagno e l'eurodeputato Raffaele Stancanelli. Come ha avuto modo di dire ai nostri microfoni il sindaco si è soffermato sull'esigenza di interventi immediati, in termini di liquidità, per i Comuni: "Il governo ha stanziato fino a oggi 3 miliardi di euro, una cifra insufficiente. Le nostre previsioni immaginano una contrazione dai 5 agli 8 miliardi di euro per i Comuni e mi auguro che il premier mantenga l'impegno di stanziare altri 3 miliardi e mi auguro che ciò possa concretizzarsi. Se ciò non avverrà andremo incontro al disastro per gli enti pubblici: avremo problemi nel fornire i servizi essenziali o per pagare gli stipendi dei dipendenti pubblici".

Per quanto concerne, invece, la manifestazione "separata" per Pogliese - che è coordinatore di Fratelli d'Italia per la Sicilia orientale - non c'è alcun tipo di problema anche perché la Lega aveva già indetto l'evento tempo fa per la mattinata. "Tra l'altro - ha proseguito . nella mia giunta sin dall'inizio c'è uno dei massimi esponenti della Lega ed esiste assoluta sinergia". Per il resto gli altri protagonisti del centrodestra, dopo aver raccolto il lungo tricolore e cantato l'inno di Mameli per onorare la festa della Repubblica, hanno voluto sottolineare in maniera unanime la richiesta al governo di stare vicini alle categorie produttive colpite in maniera pesante dall'attuale crisi.

