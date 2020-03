Marano (M5S): "Dieci milioni di euro per aiutare le famiglie della provincia etnea"

La deputata regionale Jose Marano ha fatto il punto sugli aiuti, inviati ai Comuni, stanziati dal governo nazionale. Per la provincia etnea sono previsti circa 10 milioni di euro.

“Il governo Conte ha stanziato 43, 5 milioni per la Sicilia - ha spiegato la pentastellata -. Di questi quasi 10 milioni di euro sono per il sostegno alle famiglie in difficoltà nella provincia di Catania. Una cifra importante che potrà dare, sin da subito, “ossigeno” prezioso a quanti stanno vivendo delle difficoltà dovute al blocco dell'economia. Siamo certi che i Comuni potranno agevolmente destinare i fondi ai più bisognosi, arginando così una crisi sociale che vogliamo scongiurare con tutte le nostre forze".

"In particolare per Misterbianco- ha specificato Marano - saranno disponibili oltre 500mila euro: un fondo importante per migliorare l'assistenza che si può prestare ai cittadini e auspichiamo che i commissari prefetizzi possano subito instradare la distribuzione ai misterbianchesi di queste importanti risorse perchè nessuno deve rimanere indietro”.

