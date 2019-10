Forza Italia in piazza, Falcone "strizza l'occhio" a Salvini

"A Roma abbiamo visto una grande manifestazione di popolo, una grande piazza di centrodestra che funge da monito per tutti: occorre lavorare fianco a fianco, da alleati, all'insegna di valori irrinunciabili come unità e lealtà. Ce lo chiedono la gente, gli elettori, ce lo impone il buon senso. La scelta di portare anche Forza Italia in piazza San Giovanni ha dato ragione, ancora una volta, a Silvio Berlusconi, il fondatore e leader del centrodestra italiano". Lo afferma Marco Falcone, deputato forzista al Parlamento siciliano e commissario del partito per Catania e provincia, riguardo la manifestazione unitaria del centrodestra che si sta svolgendo oggi a Roma, in piazza San Giovanni.

"Ringraziamo Matteo Salvini - prosegue Falcone - per aver dato pieno riconoscimento al ruolo non solo storico, ma ancora attuale, del presidente Berlusconi quale costruttore e federatore del grande popolo del centrodestra e della libertà, unica reale maggioranza nel Paese. Come ha ricordato - sottolinea il deputato forzista - nel suo accorato intervento il presidente Nello Musumeci, se tutti i partiti del centrodestra restano uniti rispettandosi fra loro, non solo il centrodestra vince, ma pure ben governa esprimendo qualità e competenza. E proprio la Sicilia, dove abbiamo vinto, ci suggerisce che l'unità del centrodestra non deve essere una necessità, quanto un valore, da difendere, per poter interpretare appieno le ragioni, le esigenze e le aspettative dei siciliani".