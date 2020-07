Palazzo Bernini, Marraffino (Lega): "Dov'è la riqualificazione dei privati?"

Il consigliere di circoscrizione Davide Marraffino della Lega è intervnuto sul "nodo" di palazzo Bernini, uno dei tanti esempi del degrado urbano a Catania.

"L'immobile - dice il consigliere - di proprietà del Comune fino al 2016, venduto nella scorsa amministrazione a società di cui non si conosce il nome, non solo non è stato riqualificato ma ad oggi ha problemi sanitari, di sicurezza e di abusivismo di persone socialmente in difficoltà che rischiano la propria vita pernottando in una struttura altamente instabile e pericolosa".

Così Marraffino chiede chiarimenti sull'iter burocratico della scorsa legislatura e quali sono i motivi per cui "è stato svenduto lo stabile senza un proseguimento di riqualificazione dato che la vendita avrebbe potuto avere delle clausole che implicavano al compratore delle condizioni ben precise dato il prezzo ridotto".

"Siamo sicuri che il sindaco Pogliese dia le giuste risposte che non sono state date in tempi passati, l’amministrazione sa prendere decisioni di buonsenso e responsabilità, per questo chiediamo di far luce controllando chi sono i proprietari e invitandoli a ottemperare alla messa in sicurezza descrivendo le ragioni per cui non sia stato fatto nulla dal 2017", conclude il consigliere.