Mascalucia, M5S: "Da 99 giorni senza consiglio comunale: no al bavaglio"

Il Movimento Cinque Stelle di Mascalucia, attraverso il consigliere Sebastiano Catania, sottolinea il lungo periodo senza consiglio comunale: quasi 100 giorni. Così, secondo il pentastellato, il Comune "è rimasto, per oltre 3 mesi, privo dello strumento fondamentale per la gestione della cosa pubblica nel rispetto dei principi democratici e di trasparenza cui ogni amministrazione dovrebbe scrupolosamente attenersi".

A seguito del perpetrarsi di tale situazione il M5S di Mascalucia, con i consiglieri di minoranza di altre coalizioni, ha chiesto la convocazione del consiglio comunale lo scorso 18 maggio per affrontare i temi dell'emergenza covid19, lo sgravio della Tari e l'interdittiva antimafia alla Tech. Il consiglio è stato convocato però per il 3 giugno e Catania commenta: "Se non avessero provveduto a richiederlo i consiglieri di minoranza, quanto tempo ancora l'amministrazione Magra avrebbe voluto attendere prima di convocare un Consiglio Comunale? E perché?".