Mascalucia, presentate le liste del candidato Vincenzo Magra

Sono state presentate questa mattina ufficialmente le cinque liste che sosterranno la candidatura a sindaco di Mascalucia di Vincenzo Magra. Due gli assessori designati: Fabio Cantarella e Daniela Adriana Oliveri. “Voglio ringraziare tutti i candidati della mia coalizione per il loro sostegno - ha dichiarato Vincenzo Magra -Abbiamo un "obiettivo comune", realizzare il progetto “Mascalucia per tutti”, per una città moderna ed inclusiva capace di dare risposte concrete ai cittadini”.

Queste le liste e i candidati al consiglio comunale:

Lista “Magra Sindaco”: Pietro Amantia; Giorgia Di Guardo; Carmen Rosa D'Urso; Manuela Domenica Drago; Lorena Giardina; Raffaele Gibilisco; Andrea Alfio Dario Guglielmino; Graziella La Rosa; Salvatore Mannino; Mario Marino; Salvatore Nicotra; Antonio Parisi; Vito Puglisi; Angela Ranno; Michael Simone Venturino; Raffaella Simona Zappalà.

Lista “Un Obiettivo Comune”: Antonio Giuseppe Arena; Alessio Borella; Francesco Capuozzo; Marilena Caruso; Sebastiano D'Agata; Fabrizio Greco; Elisa Lanza; Valentina Maddonni; Giuseppina Maricchiolo; Domenico Alessandro Martorana; Antonio Ragonese; Daniele Rannone; Gaetano Rizzo; Giovanni Santangelo; Agatino Trovato; Daniela Rosaria Vinci.

Lista “Amo Mascalucia”: Fabio Cantarella; Grazia Alessi; Antonino Bellamacina detto Nino; Concetta Di Grazia detta Concetta, Mariaconcetta; Valeria D'Angelo; Manlio Di Mauro detto Mallio, Maglio, Maurilio, Manilio, Mario; Valentina Eleonora Lombardo; Patrizia Messina; Fabio Maria Raffaele Mondelli; Antonino Rapisarda detto Nino; Vincenza Elsa Rizzo; Alessandro Salvatore Scaletta; Umberto Schiavoni; Antonio Spampinato; Concetta Tomaselli detta Ketty; Dario Vellini.

Lista Mascalucia 2.0: Concetta Catania detta Cetty; Roberto De Magistris; Letizia De Vita; Alfio D'Urso; Carmela Fagone; Grazia Marta Foti detta Grazia; Santo Davide Matteo Giordano detto Santo; Anna La Rosa; Vanessa La Spina detta Spina, Giuffrida; Andrea Mannino; Maurizio Domenico Marletta; Francesca Salvatrice Oliveri; Rosangela Rita Pappalardo; Maria Assunta Pagano; Antonino Salamone Rizzotto detto Nino; Roberto Roccasalva.

Lista Viviamo Mascalucia: Sebastiano Davide Albergo; Claudia Buda; Alessio Cardì; Giuseppe Caruso; Vincenza Vanessa Certo; Federica Andrea Faro; Sebastiano Leonardi detto Nuccio; Giuseppe Gianluca Mazza; Jasmine Nicotra; Nicolò Olivieri detto Nicola; Alessia Pistone; Salvatore Roccella detto Turi; Maria Laura Russo; Maria Scardaci; Carmelo Enrico Tornabene; Priscilla Ventimiglia.