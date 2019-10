Mascalucia, il sindaco sgombra il campo: "Niente dimissioni in vista"

Dopo i rumors di un possibile passo indietro è intervenuto, dopo un assessore della sua giunta, lo stesso sindaco Magra di Mascalucia per fare chiarezza.

"Scrivo queste brevi parole - ha detto in un post sui social - per porre fine a tanto chiacchiericcio, che non amo e che non caratterizza la mia persona, e per prendere le distanze da una vicenda tanto grave quanto assurda. Nessuna dimissione in vista, giusto per sgomberare il campo da sciacallaggi mediatici falsi e strumentali. Chi ha creato ad arte questa notizia falsa, ben confezionata per i giornali, ha provato a screditare non solo la mia persona ma l'intera amministrazione e l'istituzione che rappresentiamo. Per fortuna i social e gli stessi giornali danno anche diritto di replica e di chiarimento".



"Puntualizzo inoltre di non aver mai ricevuto alcun tipo di intimidazione - conclude - che avrei immediatamente denunciato, ma semplici tentativi, al vaglio di eventuali azioni legali, di screditare chi da sempre cammina a testa alta e con la schiena diritta, senza paura di intervenire e decidere su questioni delicate".