Matteo Renzi atteso a Catania sabato 16 novembre

Matteo Renzi, senatore e fondatore di Italia, sarà a Catania alle Ciminiere alle ore 16 per incontrare i cittadini catanesi. "C'è un dato di fatto oggettivo. La situazione economica del Paese non è rosea. Tutto ristagna. E il problema non è la legge di bilancio - su cui continueremo la nostra battaglia #NoTax - ma la situazione di incertezza sugli investimenti". Lo scrive Matteo Renzi nella enews pubblicando il manifesto dell'iniziativa: "Shock! Le proposte di Italia Viva per rilanciare l'economia". Renzi segnale anche due appuntamenti regionali. "E poi due lanci regionali (Sicilia e Toscana) che si preannunciano molto partecipati e dove sarò presente anche io insieme a Teresa Bellanova e Ettore Rosato. "Siamo solo all'inizio, il meglio deve ancora venire. Non posso assicurarvi che sarà una sfida facile, ma posso garantirvi che sarà una sfida bellissima", conclude.