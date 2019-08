Matteo Salvini atteso a Catania, è polemica sull'uso del municipio

La Lega Nord ha lanciato l'iniziativa “Estate Italiana Tour” che prevede comizi in varie città italiane del suo leader Matteo Salvini, atteso a Catania questa domenica 11 agosto alle ore 16. Il ministro dell'Interno e candidato premier, accompagnato da esponenti della Lega, terrà un incontro con il Sindaco e la Giunta. Monta la polemica, dopo la sua candidatura alle prossime elezioni nazionali, sull'utilizzo del palazzo degli elefanti.

"È inopportuno e inaccettabile che il Municipio della città di Catania sia trasformato in sede per le iniziative elettorali della Lega Nord. È gravissimo - dichiara Catania Bene Comuneche la sede del Municipio, casa di tutte le cittadine e di tutti i cittadini, adibita agli scopi istituzionali, venga gestita come casa propria dal Sindaco e da qualche assessore per ospitare il proprio leader politico per fare propaganda elettorale. È gravissimo che impiegati comunali vengano utilizzati di domenica pomeriggio, evidentemente attivando spese straordinarie, per consentire di tenere in municipio un evento di partito. È di tutta evidenza che la visita di Salvini non ha nulla di istituzionale essendo stata inserita nella serie di eventi estivi del partito ed essendo pubblicizzata proprio dalla Lega come propria iniziativa di propaganda elettorale. Affermare che Salvini si reca a Palazzo degli Elefanti da Ministro e non nell'ambito del suo tour elettorale sarebbe un insulto all'intelligenza dei cittadini oltre che un'inaccettabile menzogna".