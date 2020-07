Moratoria mutui, Drago (M5S): "Dopo mie sollecitazioni Banca d'Italia ha dato informazioni su tutela diritti"

La senatrice del Movimento Cinque Stelle Tiziana Drago aveva invato una missiva ai vertici dell’Associazione bancaria italiana per sottoporre il caso, segnalato da diversi cittadini, della mancata sospensione dei mutui per l'acquisto della prima casa. Alcuni istituti bancari avevano risolto il contratto per ritardato pagamento ledendo, però, i diritti dei cittadini anche alla luce del Dl Cura Italia. Adesso la Banca d'Italia, in una lettera, ha fornito diversi chiarimenti utili che la senatrice ha condiviso anche sui social per informare i cittadini. "In un periodo così difficile occorre tenere alta la guardia e difendere i diritti dei cittadini anche facendo opera di approfondimento e di buona informazione. Nel caso di specie – spiega la senatrice – alcuni intermediari hanno proceduto rescindendo alcuni contratti di mutuo, precludendo, a cittadini in possesso dei necessari requisiti, l’accesso alla moratoria prevista dal decreto Cura Italia". "Così la Banca d'Italia consiglia innanzitutto all’utente danneggiato di chiamare il numero verde 800 19 69 69 e se il problema non si dovesse risolvere l’utente può inviare alla stessa Banca d’Italia un esposto con l’indicazione del problema e dell’intermediario coinvolto attraverso il portale Servizi on-line che contiene tutte le informazioni del caso. Inoltre se non si dovesse ricevere risposta entro 30 giorni si può presentare ricorso all’ABF, un sistema stragiudiziale delle controversie semplice ed economico. Infine sul portale “L’economia per tutti” si trovano informazioni e consigli pratici per tutti i cittadini, affinché possano compiere scelte finanziarie consapevoli. Questo è il momento di stare vicini agli italiani in maniera concreta e invito tutti coloro i quali avessero delle problematiche del genere a seguire le indicazioni fornite dalla Banca dItalia".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.