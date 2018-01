M5S, la "iena" catanese Dino Giarrusso accetta la candidatura alla Camera

Aveva prima rifiutato, ma poi la "iena" catanese Dino Giarrusso ha scelto di candidarsi per il per il M5S al posto dell'ammiraglio Veri, al collegio 10 di Roma per la Camera. "E' una bellissima sfida, non ho paracadute, o la va o la spacca" ha commentato lo stesso Giarrusso dopo aver ufficializzato la sua decisione.

"Poi - racconta - a inizio gennaio sono uscite delle indiscrezioni a riguardo e ciò mi ha obbligato a scegliere in 24 ore" tra la politica e l'attività di giornalista al programma Le Iene. Alla fine ho scelto di no, l'idea di fare le parlamentarie da 'vip' non mi piaceva e la velocità con cui dovevo scegliere, dopo la diffusione delle indiscrezioni a riguardo, mi obbligava a sciogliere la riserva senza aver riflettuto bene", prosegue ancora Giarrusso, nato a Catania, ma residente da diversi anni nella capitale. Poi, con l'uscita di Veri, l'occasione si è ripresentata.

"E sono bastate due settimane di campagna per farmi dispiacere di aver detto no in precedenza, più vedevo le liste che presentavano gli altri partiti, più vedevo la differenza incredibile tra il M5S e gli altri e più pensavo "peccato non essermi candidato", sottolinea Giarrusso che osserva: "Sono ancor più felice di candidarmi dopo aver visto la qualità media dei candidati del M5S, hanno fatto un bel lavoro di reclutamento dalla società civile. Non ho mai fatto politica attiva ma ho sempre girato attorno alla politica e mi candido senza il paracadute" del listino bloccato. Anche perché, è l'appello della "iena", "questo è un momento decisivo per la storia d'Italia. Sono d'accordo con Luigi Di Maio, i prossimi trenta giorni valgono i prossimi dieci anni".