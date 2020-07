Multiservizi, Serena Spoto nuovo presidente: subentra al dimissionario Lombardo

L'avvocato Serena Spoto è il nuovo presidente dell’azienda partecipata comunale Catania Multiservizi Spa. E’ stata indicata dal socio unico Comune di Catania, in sostituzione del dimissionario Massimo Lombardo. Il sindaco Salvo Pogliese, nell'augurare buon lavoro a Serena Spoto per l’incarico affidato, ha ringraziato Massimo Lombardo per l’impegno profuso e gli ottimi risultati aziendali raggiunti dalla Catania Multiservizi Spa, durante il periodo della sua presidenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.