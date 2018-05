Musumeci: "Appuntamento con Tajani per fare il punto sulle risorse Ue"

''Con il presidente del Parlamento Europeo ci siamo dati appuntamento per la fine di giugno a Bruxelles per fare il punto con la rappresentanza parlamentare Siciliana sulle cose da fare sui temi che devono rinvigorire e rinsaldare questo rapporto tra la Regione più europeista del mondo e Bruxelles, che è il luogo in cui dobbiamo trovare interlocutori attenti per portare quante più risorse dalle nostre parti".

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci a Catania a margine dell'apertura della campagna elettorale del candidato sindaco del Centrodestra Salvo Pogliese. "La Sicilia - ha aggiunto Musumeci - ha bisogno dell'Europa nella misura in cui la si sa cercare. Finora abbiamo cercato la quantità delle risorse europee senza mai badare alla qualità dei progetti".