Nasce "Demos" e si presenta a Catania

Si è tenuta la presentazione del partito politico Democrazia Solidale - Demos Sicilia a Palazzo Biscari. Nella città etnea il movimento ha tenuto il suo battesimo. Un movimento che nasce dalle esperienze civiche delle ultime elezioni amministrative locali, fino alla candidatura ed affermazione del medico di Lampedusa al Parlamento Europeo Pietro Bartolo (tessera n.1 di Democrazia Solidale-Demos).

Alla presenza del coordinatore nazionale Paolo Ciani (Consigliere regionale Lazio) e del neo coordinatore regionale Emiliano Abramo, sono stati presentati i primi nuovi organismi dirigenti; il coordinamento regionale è composto da: Fabio Ruvolo (coordinatore Provinciale di Caltanissetta), Pierangelo Spadaro (coordinatore Provinciale di Catania), Agostino Sella (coordinatore Provinciale di Enna), Vincenzo Cerruso (Coordinatore Provinciale di Palermo) e Giuseppe Idonea (responsabile organizzazione).

“Per noi la politica va riscoperta e va anche ripensata”, dichiara il neo coordinatore regionale Emiliano Abramo, “Democrazia Solidale si organizza nell’Isola rispondendo alla domanda di fare politica vicino alla gente e ai territori emersa già attraverso la simpatia con la quale la Sicilia ha accompagnato l'elezione di Pietro Bartolo alle recenti europee”.

“Siamo felic - prosegue -i di guardare con i mondi dell'associazionismo, del civismo e dei corpi intermedi il lavoro che ci sta davanti, convinti che abbiamo aperto una nuova strada per tanti e che oggi, accanto alla insoddisfazione per l'esito delle votazioni in Umbria, ci consola l'importante consenso che invece ha determinato l'elezione di Andrea Fora, nostro candidato nella lista civica di Bianconi”.

“Con Emiliano Abramo coordinatore regionale e i primi coordinatori provinciali oggi Demos arriva anche in Sicilia” dichiara Paolo Ciani (coordinatore nazionale Demos), e prosegue “vogliamo dimostrare anche qui in Sicilia che per noi la politica è un lavoro che inizia dal basso, dai territori; noi siamo una forza politica giovane che parte dalla lotta alle diseguaglianze e che vuole contribuire con proposte concrete a cambiare il volto dei nostri territori”.