Niente soldi alle periferie, Pogliese: "Pronti a iniziative legali"

In merito alla sospensione del Bando per le periferie previsto nella prima lettura al Senato del Decreto Milleproroghe, il sindaco Salvo Pogliese diffonde la seguente nota: “In tutte le sedi di governo, con il ministro Salvini e il sottosegretario Candiani, abbiamo già sollecitato con forza la necessità di modificare la norma varata in prima lettura di sospensione del Bando di riqualificazione delle periferie del Mille proroghe, che solo per Catania e la sua provincia impedisce la realizzazione di ben 58 milioni di opere pubbliche di primaria importanza".

"E’ ncessaria, a questa punto, una mobilitazione anche della deputazione nazionale eletta in Sicilia per modificare il testo in questi giorni in discussione alla Camera dei Deputati, perché, come più volte denunciato dall’Anci nazionale e regionale con cui operiamo in stretta sintonia, tale provvedimento, se confermato, determinerebbe la mancata erogazione di risorse, pari a un miliardo e seicento milioni".

"Risorse già assegnate agli enti territoriali, comuni e città metropolitane, per cui le amministrazioni coinvolte, come la nostra hanno, già impegnato spese per la progettazione e avviato iter procedurali. Solo per la Sicilia si tratterebbe di un danno economico di circa 400 milioni di euro che colpirebbe ben otto comuni capoluogo, le tre aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina e i moltissimi comuni delle tre ex province, coinvolti nei progetti che, se bloccati, aggraverebbe l’emergenza sociale di zone con livelli alti di degrado sociale e infrastrutturale. Insieme ad altri sindaci siamo pronti, se necessario, anche a iniziative legali, per convincere il governo e il Parlamento affinché questa norma venga modificata nell’interesse delle comunità locali e dei territori”.