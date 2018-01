Piano di riequilibrio, Anastasi: "Non siamo i lombardiani che salvano Bianco"

All'opposizione da sempre ma, come spesso ha fatto in passato, durante l'ultima votazione per l'estensione temporale del piano di riequilibrio finaziario, il gruppo di Grande Catania è restato in aula. Mantenendo il numero legale e consentendo, quindi, all'amministrazione di portare a casa il risultato. Un comportamento, quello tenuto dai consiglieri della cosiddetta "opposizione costruttiva" che ha spesso fatto storcere il naso ai colleghi piu intransigenti, portandoli ad accusare i "lombardiani" capitanati ora da Sebastiano Anastasi di intelligenza con il nemico. Rappresentato in questo caso dal sindaco di Catania Enzo Bianco e dalla sua giunta.

Una rappresentazione che, tuttavia, secondo lo stesso Anastasi - intervistato da CataniaToday - non corrisponde alla realtà di quello che definisce "un gruppo battagliero che, in questi anni, ha portato avanti un comportamento d'aula all'insegna della coerenza e dell'assenza di paura". "Non abbiamo mai avuto il timore di essere etichettati come uomini dell'ex presidente della Regione Raffaele Lombardo - spiega Anastasi - Soprattutto perché quest'ultimo non ha mai dettato la nostra linea politica e non ci ha mai spinto a modificare la nostra opposizione nei confronti di Bianco". "Siamo sempre stati liberi - continua - anche quando il gruppo comprendeva Carmelo Coppolino e Maurizio Mirenda, ed abbiamo sempre creduto che disertare i lavori fosse un comportamento troppo facile".

L'opposizione costruttiva

"La vera opposizione si fa all'interno delle istituzioni - chiarisce il consigliere - all'interno dei luoghi predisposti dalla legge e, per questo motivo, abbiamo provato sempre a dialogare con il primo cittadino sui temi che abbiamo ritenuto importanti. Come, ad esempio, una riforma dei servizi sociali che parta dalle esigenze dei cittadini disagiati e l'approvazione del piano regolatore generale della città. Forse non abbiamo ottenuto grandi risultati - aggiunge - ma abbiamo provato ad ottenere il meglio anche quando la città è stata governata al peggio".

Entrando nel vivo della questione, sulle accuse di collaborazionismo, Anastasi spiega inoltre: "Le volte in cui abbiamo mantenuto il numero legale, sono molte meno di quelle che ci attribuiscono. E, soprattutto, non siamo sempre stati tutti d'accordo. Il gruppo si è infatti spesso spaccato proprio sull'atteggiamento da tenere in aula". "Non capisco onestamente questo tipo di critiche - aggiunge con una punta di polemica - Io, ad esempio, sul comportamento degli altri, quelli che fanno mancare il numero legale, non ho nulla da eccepire. Non dico, ad esempio, che in tal modo si moltiplicano i costi per i cittadini a causa dell'aumento delle sedute". L'essere costruttivo e allo stesso tempo "disfattista", secondo il consigliere, caratterizzerebbe la linea politica del gruppo. "Noi abbiamo incontrato il Sindaco diverse volte ma non abbiamo mai contrattato nulla - tiene a precisare - Lo dimostra il fatto che non abbiamo alcun posto di sottogoverno".

Il futuro dei lombardiani

Infine, a chi pensa, un po' malignamente, ad un futuro accordo elettorale con Bianco, Anastasi risponde seccamente: "Bianco e Lombardo si sono spesso reciprocamente lanciati battute al vetriolo - conclude - Non mi sembra una prospettiva realistica. Piuttosto, riguardo alla proposta lanciata ultimamente dal collega Tempio - quella di una lista delle circoscrizioni, ndr - posso dire che la cosa sta andando avanti, ben oltre le piu rosee aspettative".