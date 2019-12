Nuovo direttivo Forza Italia, Villardita: "Grande voglia di rinnovamento"

“La costituzione dei nuovi direttivi provinciale e comunale di Forza Italia Catania è certamente indice della volontà del partito di rinnovarsi costruendo una offerta politica giovane e innovativa. Bisogna occuparsi delle principali questioni della città e del territorio con un approccio concreto facendo fronte alle esigenze della comunità. Oggi più che mai la politica deve dare risposte creando soluzioni e non prospettando ulteriori problemi e da parte di questa componente politica c’è tutta la voglia di fare e di fare bene anche perché in ballo vi è il futuro delle nuove generazioni.”Queste le parole del neo vice coordinatore di Forza Italia Catania Antonio Villardita che aggiunge poi come “nelle sedi istituzionali del consiglio comunale, e della amministrazione della città c’è chi già sta portando avanti un lavoro serio e scrupoloso”.