Nuovo piano regolatore, la commissione urbanistica dà l'ok alle direttive generali

Disco verde dalla commissione consiliare urbanistica alle direttive generali per il piano regolatore del Comune di Catania, documento fondamentale di programmazione per lo sviluppo futuro della città.

Ad annunciarlo è il presidente della commissione Manfredi Zammataro il quale sottolinea come il parere favorevole reso dalla Commissione segni un passaggio fondamentale per l’iter per l’approvazione definitiva del piano regolatore generale.

"Il prg - dice Zammataro - è uno strumento atteso da cinquant’anni che consentirà alla città di Catania di poter avviare un serio percorso di rigenerazione urbana, oltre che a produrre importanti ripercussioni sul tessuto economico, imprenditoriale e sociale. Un documento, quello delle direttive generali, che pone l’accento sui temi della mobilità sostenibile e dei trasporti con particolare attenzione alla creazione di un sistema di mobilità integrata tra autobus, metro e ferrovia, sulla riqualificazione del waterfront, sulla creazione di importanti sinergie tra la città, il mare, il porto e l'Etna, sulla rigenerazione urbana e la tutela del centro storico, sull’implementazione e la difesa del verde pubblico e sulla riduzione dei rischi: sismico, idrogeologico e climatico".

"Per tale ragione - conclude Zammataro- ringrazio tutti i colleghi per l’importante lavoro svolto caratterizzato da un’intensa serie di incontri che hanno visto come protagonisti il Sindaco di Catania Salvo Pogliese, gli uffici della Direzione Urbanistica, il consulente per il prg Prof. La Greca, gli stakeholder e i rappresentanti istituzionali".