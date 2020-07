"Ombre" sul prg di Mascalucia? L'opposizione chiede di bloccare tutto

Dopo le operazioni di polizia Overtrade e Malupassu i consiglieri di minoranza hanno chiesto ufficialmente di bloccare l'iter dell'approvazione del piano regolatore e di procedere ad una rotazione del personale. Le operazioni avevano scoperchiato le ingerenze dei clan nella vita cittadina, con pesanti ingerenze nel tessuto economico con "incursioni" nella politica.

A firmare il documento Ignazio Maugeri, Concetta Lucia Italia, Roberto Montalto e Fabio Savasta. I consiglieri hanno messo in evidenza la necessità di "sgomberare il campo" e di sospendere il percorso amministrativo dello strumento urbanistico in attesa degli sviluppi giudiziari delle inchieste che hanno coinvolto anche la comunità di Mascalucia.

"Il Comune di Mascalucia - scrivono i consiglieri - è stato oggetto di attenzione mediatica inaccettabile per il buon andamento e per la trasparenza della pubblica amministrazione. Si rende d'obbligo prendere una netta presa di posizione per sgomberare il campo da ogni dubbio in merito a possibili condizionamenti o inquinamenti ambientali".

I consiglieri hanno rilevato che già nel 2019 avevo espresso parecchie perplessità in merito alle integrazioni alle direttive generali del prg, in particolare relativamente alla cessione di aree perequate per realizzare nuovi insediamenti commerciali, residenziali e uffici. Poi quelle integrazioni al prg vennere ritirate dall'amministrazione anche alla luce dei dubbi nell'opposizione che temeva conseguenze negative per le attività commerciali già esistenti. Adesso è arrivata la mozione per richiedere la sospensione dell'iter amministrativo e la rotazione del personale del Comune dopo le inchieste giudiziarie.