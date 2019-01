Ospedali, il ministro Grillo attacca Musumeci: "Annunci infondati"

Dopo poche ore dall'annuncio del presidente della Regione, Nello Musumeci, arriva la smentita da parte del Ministero: il progetto di rete ospedaliera siciliana - il provvedimento con il quale viene riorganizzata l'intera mappa delle strutture ospedaliere, dei posti letto e dell'emergenza - non ha ottenuto il benestare di Roma. Ad annunciarlo, su Facebook, è lo stesso ministro Giulia Grillo che, nel farlo, attacca duramente il governo regionale ed il presidente della Regione, Nello Musumeci. Uno scontro al vetriolo tra catanesi, oggi al vertice delle istituzioni nazionali e regionali.

La 'smentita' del ministro Grillo

"Apprendo dalla stampa che la Regione Siciliana avrebbe ottenuto da questo ministero e dal ministero dell’Economia un via libera incondizionato al Piano ospedaliero presentato dall'assessore alla Salute, Ruggero Razza, in attuazione del DM 70. Mi spiace non confermare queste notizie", scrive Grillo in un post di ieri sera. "Il nostro parere positivo - continua il ministro - è condizionato all'adempimento di una serie di azioni fondamentali che riguardano per esempio i pronto soccorso, i punti nascita e la rete dell’emergenza territoriale, senza le quali non può esserci alcun via libera, perché sono condizione fondamentale per la qualità del servizio e la sicurezza delle cure per i cittadini".

"Non parliamo di dettagli ma di sostanza. Forse Musumeci e Razza vogliono intestarsi precocemente meriti che, ahimè, questo Governo non può al momento accordare". Gli ospedali e tutta la sanità sono una cosa seria - attacca in fine - non possiamo accettare annunci tanto baldanzosi quanto infondati, che creano illusioni ai cittadini, che oggi più che mai hanno bisogno di concretezza e non di promesse".

La replica di Ruggero Razza

La notizia di cui parla Grillo è stata annunciata su Facebook dal governatore Musumeci ieri, intorno alle 14. "Roma approva la rete ospedaliera! - si legge sulla pagina ufficiale del presidente - E' l'anno dei concorsi". A rispondere è anche l'assessore Razza che, con una nota, chiarisce la vicenda: " Come richiesto dal Ministero della Salute, con nota trasmessa lo scorso dicembre e recante protocollo n. 0040159 del 17 dicembre 2018, ho adottato questa mattina il decreto sulla programmazione della Rete ospedaliera della Regione".

"Il documento - continua Razza - esattamente come avvenuto in previsione della rete approvata nel 2017, recepisce, con un cronoprogramma, le richieste formulate dal Ministero in relazione alla riduzione delle unità complesse, secondo la previsione di rete, nonché sulla rete emergenziale e sui punti nascita. Con riferimento a questi ultimi, avendo il tavolo tecnico rimandato al Comitato del percorso nascita nazionale, lo stesso Comitato si è pronunciato il 18 dicembre 2018 concedendo alla nostra Regione una ulteriore deroga, con verifica da attuare a sei mesi e poi ad un anno.