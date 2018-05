Parco Gioeni, un nuovo progetto: ci sono anche campi da volley e piste da skate

L'assessore designato Orazio Arancio presenterà oggi un nuovo progetto di riqualificazione del parco Gioeni all'insegna delle attività sportive: nelle immagini anche un campo da volley e rampe da skate.

"Finalmente presenterò la mia "VISION" per il Parco Gioeni di Catania come parco ludico/sportiv - spiega Arancio su Facebook - Quando, pochi mesi fa, mi fu dato l'incarico di consulente per lo sport per la Città di Catania, uno dei miei obiettivi era quello di avviare un'idea di un parco che potesse coniugare il tempo libero con l'attività sportiva unendo in un unico spazio multifunzionale i più giovani e i più anziani, dai bimbi ai nonni".

"Con uno spirito di massima condivisione conclude - questa vision vuole essere un contenitore aperto al contributo di chiunque abbia a cuore questo meraviglioso spazio urbano, pertanto siete tutti invitati a partecipare".